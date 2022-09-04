В Челябинской области водитель и пассажир легковушки пострадали в жестком ДТП с фурой

Отечественную легковушку смяло от удара Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области водитель и пассажир легковушки пострадали в жестком ДТП. Все случилось 4 сентября около 18:00 на трассе М-5. По данным ГИБДД, 19-летний водитель «ВАЗ-2110» столкнулся с фурой DAF, которая ехала попутно спереди.
В итоге легковушку смяло, парень пострадал вместе с 16-летней девушкой, которая была с ним в машине.
— Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения, госпитализированы. Проводится проверка, — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.
За рулем большегруза ехал 36-летний мужчина, он не пострадал.
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