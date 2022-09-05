В Челябинской области в результате ДТП погиб водитель

Фото: ОГИБДД г. Кыштыму / ВКонтакте

В аварии под Кыштымом погиб водитель. Как рассказали в ОГИБДД по городу, ДТП произошло на 2-м километре дороги Кыштым-Тайгинка-Вязовая-Сайма.

— Водитель, управляя автомобилем «Лада-211440», не выбрал безопасную скорость движения, на изгибе дороги вправо совершил съезд на левую обочину с последующим наездом на дерево, — сообщили в Госавтоинспекции.

В ходе аварии автомобиль загорелся. Водитель, который к моменту ДТП уже пять раз привелкался к ответственности за нарушения ПДД, скончался на месте.

Ранее в Челябинской области также прошло жесткое ДТП с участием фуры и легковушки. В ходе происшествия пострадало сразу несколько человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru