Первый понедельник учебного года начался в Челябинске с 7-балльных пробок

Автомобили не вмещаются на проспект Ленина Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске утром 5 сентября образовались серьезные дорожные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», их интенсивность достигла семи баллов.

На проспекте Ленина, как сообщают водители, проезду мешают сразу два ДТП. Авария случилась утром также на проспекте Победы, в районе пересечения с улицей 40-летия Победы.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С наибольшими затруднениями автомобилисты столкнулись на проспекте Ленина, улице Энгельса, улицах Российской и Свободы, улицах Братьев Кашириных, Труда и Свердловском проспекте. Движение остановилось на Плотине Шершневского водохранилища, в районе пересечения улицы Доватора и Игуменки.

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