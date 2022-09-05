Пообещали новую банковскую карту: в Челябинской области мошенники отобрали у женщины 645 тыс. рублей

Аферисты грозили "объяснениями" в правоохранительных органах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области мошенники похитили у женщины 645 тыс. рублей. Они старательно запутывали свою жертву и действовали очень настойчиво.

Сначала 36-летней жительнице Троицка позвонил самозваный сотрудник банка. Он рассказал, что кто-то пытается снять деньги с банковской карточки женщины, а еще поменять телефонный номер в ее личном кабинете. Но эти проблемы чудесным образом можно решить, если снять деньги и перевести их на другой счет. Аферист заверил, что для троичанки уже подготовили новую карту, нужно просто отправить на нее деньги. Женщина поверила, сняла со своего счета 600 тыс. рублей и отправила все на названный мошенником счет. Дополнительно ей пришлось заплатить 45 тыс. рублей комиссии.

После этого аферисты стали уверять, что деньги горожанки не попали на новую карту, а переместились в сейфовую ячейку. Якобы посторонние пытаются получить на имя женщины кредит, поэтому надо беречь от них средства. Злоумышленники даже придумали точную сумму кредита — 1 млн 777 тыс. рублей. Троичанку убеждали попросить такую же сумму в банке и тоже выслать ее на «безопасный счет».

Когда женщина призналась, что находится в дороге, едет в Челябинск и пока не может заниматься банковскими проблемами, ей позвонил уже самозванец-сотрудник правоохранительных органов. Он строго потребовал дать объяснения по поводу сомнительных операций на счетах женщины.

От внушительного кредита запуганную и запутавшуюся троичнку спасло то, что она приехала в Челябинск поздним вечером. Офисы банка уже были закрыты. Женщина позвонила на банковскую горячую линию, там ей наконец объяснили, что никаких безопасных счетов не существует, а ее деньги просто похитили.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращения пострадавшей возбудили уголовное дело о мошенничестве. Аферистов разыскивают. Если их удастся поймать, обманщикам будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru