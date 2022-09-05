В Челябинской области водитель Volkswagen выехал на встречку и погиб, столкнувшись с грузовиком

Водитель выехал на встречную полосу во время обгона Фото: ГИБДД Челябинской области

Утром в понедельник, 5 сентября, на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области случилось смертельное ДТП. Около 07:30 мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Golf пошел на обгон, но не рассчитал расстояние и влетел во встречный грузовик «МАЗ». В итоге легковушку смяло, водитель скончался на месте аварии. Ему было 36 лет.

Машина зарегистрирована в Башкирии Фото: ГИБДД Челябинской области

— На месте ДТП организовано реверсивное движение. В настоящий момент сотрудниками устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

За рулем грузовика ехал 55-летний мужчина, он не пострадал.

Фото: ГИБДД Челябинской области

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