Что-то пошло не так: в Челябинске созывают совещание для борьбы с пробками из-за выделенных полос

С заторами в зонах ремонта помогут регулировщики, а что делать с выделенными полосами, пока не решили Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Мэр Челябинска Наталья Котова назвала причины затруднений на городских дорогах. Заторы создаются рядом с местами проведения ремонтных работ. Кроме того, проблемы у водителей возникли после создания выделенных полос для общественного транспорта.

— Есть затруднения на улицах Чичерина, Университетской Набережной, Труда — там, где мы сделали выделенные полосы, — признала на совещании в городской администрации Наталья Котова.

В случае с ремонтом на помощь решили призвать ГИБДД.

— Регулировщики должны, по крайней мере в часы пик, нам помочь разгрузить движение, чтобы мы быстрее закончили ремонтные работы, — пояснила глава города.

Наталья Котова также поручила своему заместителю Андрею Ксензову собрать совещание по проблеме выделенных полос.

— Определяйтесь, что нужно делать, чтобы выйти из ситуации. Наша задача – улучшить транспортную доступность, а не ухудшить, — заявила мэр Челябинска.

Напомним, в городе решили отвести почти 4 километра дорог для общественного транспорта. Это должно было значительно ускорить движение автобусов и троллейбусов. Однако многие автомобили ты не прониклись важностью нововведения и продолжили выезжать на выделенки.

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