Горнолыжный курорт «Солнечная долина» попал в национальную премию «Горы России». Голосование началось

У горнолыжного курорта «Солнечная долина» есть все шансы стать победителем во всероссийском голосовании за лучшие горнолыжные курорты. Но ему нужна ваша поддержка.

1 сентября на платформе всероссийской премии «Горы России» запустили голосование за лучшие горнолыжные курорты России, в котором зарегистрировалось более 150 локаций. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» также принимает в премии и призывает жителей Челябинской области принять активное участие в голосовании.

«Солнечная долина» давно стала домашним курортом не только для челябинцев. Здесь проводят всероссийские и международные соревнования, фестивали и мероприятия. Курорт насчитывает 13 трасс, протяженностью 13 км. Курорт уже попадал в десятку лучших по версии портала ТурСтатт, теперь «Солнечная долина» вновь может стать лидером горнолыжной индустрии России.

Голосование проводится на сайте премии mountainrus.ru/award до 15 октября, итоги подведут 24 ноября. Поддержим любимый курорт!

vk.com/sunny.valley