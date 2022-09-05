В Челябинске снова стали пропадать крышки от люков, но в мэрии знают, где их искать

Крышек на канализационных колодцах снова стало не хватать Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске усилят проверки пунктов сдачи металлолома. Там будут искать крышки от канализационных колодцев, которые стали исчезать чаще, чем обычно.

— Фиксируем рост обращений по открытым люкам, — рассказал на совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. — Оперативно отрабатываем по подведомственности, закрываем.

Мэр Челябинска Наталья Котова попросила полицейских пройтись по металлоприемкам. Она отметила, что как только сотрудники УМВД усиливают работу, количество краж сокращается.

Глава городского полицейского управления Андрей Меньшенин сообщил, что уже дал указания подчиненным. По его словам, проверки начнут уже на этой неделе, а на следующих не прекратят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru