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Общество5 сентября 2022 7:14

В Челябинске бездомные собаки покусали женщину возле стройплощадки

Мэр Наталья Котова поручила разобраться с проблемой
Елена КОЛЧИНА
Собак попробуют отловить и отправить в приют

Собак попробуют отловить и отправить в приют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Челябинске бродячие собаки атаковали женщину. Информация о происшествии сначала появилась в соцсетях. Пострадавшая рассказала, что шла по улице Рылеева в магазин за продуктами, когда со стройки выбежали три агрессивных пса. Женщина попыталась от них убежать, но собаки догнали ее и покусали за ноги. Челябинке удалось отбиться и обратиться за медицинской помощью.

Теперь собак попробуют отловить. Тему происшествия на совещании в администрации Челябинска подняла мэр Наталья Котова. Она отметила, что это уже не первый раз, когда жители жалуются на агрессивных бродячих животных.

— Разберитесь по собакам на строительных площадках, — поручила Наталья Котова своему заместителю Александру Астахову и главе Советского района Владиславу Макарову.

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