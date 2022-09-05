В Челябинске будут мониторить пробки на выделенке по Труда и альтернативных маршрутах

У автомобилистов забрали полосу, зато ускорится общественный транспорт Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Челябинским автомобилистам понадобится месяц, чтобы привыкнуть к выделенным полосами на улице Труда. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Александр Егоров. В течение недели будут следить за ситуацией и сделают выводы.

— Поручено вести постоянный мониторинг за организацией дорожного движения и загрузкой улично-дорожной сети. Через неделю мы будем принимать какие-то решения, если это потребуется. Например, по корректировке светофорных фаз или по организации дополнительных поворотов на альтернативных маршрутах. Мы видим, что часть потоков изменилось: часть людей поехали по улице Труда, по Братьев Кашириных, через Свердловский, через Красную. Там тоже ведется мониторинг, — рассказал КП-Челябинск Александр Егоров.

Он отмечает, что на Комсомольском проспекте автомобилисты привыкали 2,5-3 месяца, но там менялась конфигурация дороги. На улице Труда изменения проходят постепенно, хотя предусмотрен второй этап с проведением комплексной переразметки и появлением островков безопасности.

Кроме того, затруднение движения связывают с началом учебного года. Горожане, которые ездят на общественном транспорте, уже успели оценить преимущество выделенной полосы. Однако автобусы идут битком, передает корреспондент КП-Челябинск.

— По Труда у нас проезжает 9 маршрутов, самый загруженный — 64. Мы рассматриваем возможность перевести на особо большой класс, например «гармошки», — сообщил Александр Егоров. — Также жители попросили нас изменить маршрут 51 автобуса и пустить его на северо-запад.

Планируется, что 51-й маршрут будет ходить от Сосновки не на вокзал, а на Северок. Маршрут пройдет через улицу Труда. Будут задействованы автобусы большого класса.

Напомним, утро в понедельник, 5 сентября, мэр Наталья Котова поручила своему заместителю Андрею Ксензову собрать совещание по проблеме выделенных полос:

— Определяйтесь, что нужно делать, чтобы выйти из ситуации. Наша задача – улучшить транспортную доступность, а не ухудшить, — заявила мэр Челябинска.

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