В Челябинской области 720 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе не прекращает расти Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последний день зарегистрировали 720 новых случаев Covid-19, это на 12 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 23 школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 5 сентября, от коронавируса лечатся 8 163 жителя Челябинской области. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

А за все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 352 133 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru