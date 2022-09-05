Погода как в погребе: в Челябинской области будет темно, сыро, и похолодает до -3

В Челябинской области станет еще холоднее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Челябинской области предупреждают о новом похолодании. По прогнозам метеорологов, в три ближайшие ночи (на 6 ,7 и 8 сентября) температура составит от +8 до +1, а местами будет опускаться даже до -3 градусов.

Днем тепла ждать тоже не стоит. Во вторник, среду и четверг будет всего +10, +15 градусов. Холода добавит ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Солнце выглянет только при прояснениях, в остальное время небо будет затянуто облаками. Пойдут дожди, а ночью и утром 6 сентября возможен также туман.

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