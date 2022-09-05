Зеленые треугольники и отдельные дорожки для велосипедистов: какой будет новая пешеходка в Челябинске

Проект благоустройства. Иллюстрации: администрация Челябинска

В Челябинске собираются создать еще одну прогулочную зону. Она расположится на проспекте Победы, между перекрестками с улицами Солнечной и Молдавской.

Благоустройством участка займутся в 2023 году, а пока что разработали проект.

В плане пешеходной зоны — пересекающиеся под острыми углами дорожки и разделяющие их зеленые островки. На территории собираются посадить деревья и кусты, уложат новую тротуарную плитку. Пешеходам не придется укорачиваться от любителей двухколесного транспорта. Для велосипедистов создадут отдельные велодорожки. Поставят скамейки и фонари.

Чтобы создать прогулочную зону, в администрации собираются снести незаконную парковку возле улицы Молодогвардейцев и расположившиеся поблизости киоски.

Иллюстрации: администрация Челябинска

— Архитекторы предложили перенести светофоры, чтобы организовать пешеходные переходы на линии с имеющимися тротуарами. Разработка и согласование такого проекта займет больше времени, чем это возможно в рамках программы формирования современной городской среды. Поэтому тротуары предусмотрены с учетом переноса светофоров в будущем, — рассказали в пресс-службе мэрии.

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