В Челябинской области продолжает расти скорость мобильного интернета МТС

Фото: МТС

Компания МТС продолжает программу развития сети в Челябинской область. Теперь жители Чебаркуля и отдыхающие на ближайший озерах смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости в полтора раза быстрее, чем раньше. Это стало возможно благодаря проведенной модернизации сети и расширению емкости LTE в Чебаркульском городском округе.

Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит с комфортом пользоваться цифровыми онлайн-сервисами, находясь не только в городе, но и на популярных среди южноуральцев озерах – Еловом и Чебаркуле. Улучшения также заметят сотрудники чебаркульских предприятий, расположенных в городе, а также отдыхающие в близлежащих санаториях и пансионатах.

Гости города смогут вести онлайн-трансляции в социальных сетях из музея «легенды №17» – хоккеиста Валерия Харламова, с ледовой арены, делиться с близкими фотографиями старинной крепости, озера Чебаркуль и его островов за считанные секунды, а также общаться по видеосвязи во время прогулок городу. Новые скорости также отметят южноуральцы, отдыхающие в дачных массивах под Чебаркулем – высокоскоростной мобильный интернет позволит с легкостью подключать к сети LTE Wi-Fi роутеры для раздачи трафика на другие устройства – телевизоры, ноутбуки, планшеты и смартфоны.

«Мы постоянно развиваем сеть и расширяем покрытие в Челябинской области, учитывая интересы южноуральцев. В этом нам помогает Big Data МТС, которая позволяет определять места активного использования цифровых сервисов абонентами, а также время нагрузок на сеть. С учетом этого мы распределяем мощности и точечно усиливаем инфраструктуру так, чтобы высоких скоростей хватало всем. В этом году Чебаркуль, где мы «прокачали» скорости в среднем на 50%, стал одним из городов масштабной программы по развитию сети. Уверен, улучшения отметят не только местные жители, но и отдыхающие на многочисленных базах и в санаториях», – комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.