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Происшествия5 сентября 2022 10:10

Погиб, заснув за рулем: житель Татарстана на грузовике врезался в мост в Челябинской области

В Челябинской области грузовик разбился о мост, водитель погиб
Елена КОЛЧИНА
Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

В Челябинской области в ДТП погиб житель Татарстана. Он попал в аварию на грузовике «Урал» в Нязепетровском районе.

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Как рассказали в ОГИБДД Нязепетровска, ДТП случилось утром 4 сентября на дороге Касли-Красноуфимск. По предварительным данным, 58-летний водитель «Урала» заснул за рулем. Машина пропустила поворот на дороге, скатилась с проезжей части и врезалась в опору моста.

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Грузовик очень сильно измяло, а водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

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