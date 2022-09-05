Погиб, заснув за рулем: житель Татарстана на грузовике врезался в мост в Челябинской области

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

В Челябинской области в ДТП погиб житель Татарстана. Он попал в аварию на грузовике «Урал» в Нязепетровском районе.

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Как рассказали в ОГИБДД Нязепетровска, ДТП случилось утром 4 сентября на дороге Касли-Красноуфимск. По предварительным данным, 58-летний водитель «Урала» заснул за рулем. Машина пропустила поворот на дороге, скатилась с проезжей части и врезалась в опору моста.

Фото: ОГИБДД Нязепетровска

Грузовик очень сильно измяло, а водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru