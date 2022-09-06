В День города в экстрим-парке проведут соревнование по джип-триалу Rainforest Challenge

Соревнование по джип-триалу RFC Russia Ural проводится ежегодно с 2016 года. Как и в прошлом году, мероприятие в 2022 году пройдет в Челябинске на новом полигоне экстрим-парка КЕММА. Локация расположена очень удобно, практически в черте города, добраться до нее не составляет никакого труда, достаточно в Яндекс.Навигаторе произнести: «Маршрут на экстрим-парк КЕММА».

Участники соревнования будут преодолевать на своих специально подготовленных автомобилях тяжелейшие препятствия, созданные организаторами. Так называемые специальные секции расположены на территории карьера по добыче глины, территория изобилует рвами, ямами, заболоченными и водными участками, горками и крутыми холмами, обеспечивая достаточную сложность для их прохождения. Чтобы преодолеть их, показав лучшее время и не набрав штрафных баллов, спортсменам придется изрядно потрудиться, полагаясь исключительно на силы своего экипажа и техническую подготовку автомобиля, ведь перевороты и боковые опрокидывания – обычное дело на такого рода соревнованиях.

Специальные секции, на которых соревнуются участники расположены очень удобно для зрителей, что позволяет последним подойти максимально близко и разглядеть всю баталию во всей красе. За безопасностью зрителей будут следить организаторы, но зрителям самим не стоит забывать о том, что автомобильный спорт может быть опасен, и не стоит пренебрегать мерами предосторожности.

В соревновании принимают участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан. Прибывают спортсмены из Иркутска и Кавказских Минеральных Вод.

Несмотря на большое количество гостей, организаторами предусмотрены и для них обычные приятные бытовые удобства. В зрительской зоне обустроены кафе с горячими напитками и едой, установлены туалеты, организованы большие парковки, территория обработана от клещей.

На сцене будет работать профессиональный ведущий, организуя праздник для зрителей, как взрослых, так и детей.

Организованы площадки для работы партнеров, от которых предусмотрены призы и подарки, а от постоянного партнера – автоцентра УАЗ на Косарева, 6 – будет проводится внедорожный тест-драйв автомобилей УАЗ Патриот. Каждый желающий, имеющий водительское удостоверение сможет испытать отечественный внедорожник на специально подготовленном полигоне.

Приглашаем посетить экстрим-парк КЕММА 10 сентября 2022 года. Открытие в 11:00. Будет жарко в любую погоду!