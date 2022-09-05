У жителей села в Челябинской области решили изъять всю домашнюю птицу для борьбы с вирусом

Хозяевам пернатых собираются выплатить компенсацию
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В селе Халитово Кунашакского района у жителей изымут всю домашнюю птицу. Распоряжение об этом издали в правительстве Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее в Халитово обнаружили очаг птичьего гриппа. Из-за вируса погибли больше 80 молодых гусей. Ситуация осложняется тем, что птичий грипп потенциально заразен для человека.
— Изъять все виды домашней птицы всех половозрастных групп, — говорится в постановлении правительства.
Возмещение ущерба жителям Халитово возложили на региональное министерство сельского хозяйства.
Ранее в селе запретили выпускать птиц на улицу, чтобы пернатые не распространяли грипп.
Напомним, специалисты Россельхознадзора предполагают, что сельских гусей заразили дикие сородичи. Пернатые останавливались на местном озере во время сезонной миграции и оставили после себя инфекцию.
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