У жителей села в Челябинской области решили изъять всю домашнюю птицу для борьбы с вирусом

Хозяевам пернатых собираются выплатить компенсацию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В селе Халитово Кунашакского района у жителей изымут всю домашнюю птицу. Распоряжение об этом издали в правительстве Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в Халитово обнаружили очаг птичьего гриппа. Из-за вируса погибли больше 80 молодых гусей. Ситуация осложняется тем, что птичий грипп потенциально заразен для человека.

— Изъять все виды домашней птицы всех половозрастных групп, — говорится в постановлении правительства.

Возмещение ущерба жителям Халитово возложили на региональное министерство сельского хозяйства.

Ранее в селе запретили выпускать птиц на улицу, чтобы пернатые не распространяли грипп.

Напомним, специалисты Россельхознадзора предполагают, что сельских гусей заразили дикие сородичи. Пернатые останавливались на местном озере во время сезонной миграции и оставили после себя инфекцию.

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