Алексей Текслер предложил Ростуризму заняться развитием дорожной сети для отрасли

Алексей Текслер и Зарина Догузова обсудили развитие туризма.

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял участие в обсуждении развития туристической отрасли на VII Восточном экономическом форуме. Губернатор озвучил свои предложения главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Алексей Текслер предложил разделить полномочия по строительству дорог между Ростуризмом и Минтрансом. По мнению губернатора, Федеральное агентство по туризму будет эффективнее создавать инфраструктуру для своих объектов.

— Не влюбиться природу Челябинской области невозможно, — отметил Адлексей Текслер. — У региона большие возможностями для развития культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма. У нас есть программы комплексного развития жилья, сельских территорий, дорожная программа. Но если поручить Минтрансу заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится.

Алексей Текслер предложил именно Ростуризм наделить полномочиями и выделять на дорожную инфраструктуру отдельные средства. Также глава Челябинской области подал идею в 2023 году провести в нашем регионе форум по развитию экологического туризма.

— Будет возможность рассказать всей стране о наших национальных парках, экотропах, сплавах. И не только об этом — отметил Алексей Текслер.

VII Восточный экономический форум проходит в Дальневосточном федеральном университете с 5 по 8 августа. Эта международная площадка создана для расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 6 сентября на полях форума состоится Госсовет по туризму при Президенте России Владимире Путине.

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