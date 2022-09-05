ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» объявляет о старте акции с повышенным кешбэком

Фото: ЧЕЛИНДБАНК

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» начинается действие программы с повышенным кешбэком за покупки. Она доступна для новых держателей дебетовой карты «Золотой кешбэк» при оформлении дополнительной карты или ее перевыпуске в сроки проведения акции.

По всем картам «Золотой кешбэк», выпущенным в период проведения акции, в течение 3-х месяцев с даты ее изготовления будет начисляться повышенный кешбэк до 10%.

— Мы постоянно анализируем места денежных трат и текущий спрос держателей дебетовых и кредитных карт от ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Это позволяет предлагать клиентам новые выгодные условия. Так, мы решили повысить кешбэк по карте «Золотой кешбэк»: до 10% за операции в категории «Общественный и пригородный транспорт, такси» и до 3% – в категории «АЗС, – сообщил главный специалист отдела цифрового и карточного бизнеса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Александр Бреславский.

Карта «Золотой кешбэк» порадует клиентов банка и другими преимуществами:

• бесплатный выпуск и возможность бесплатного ежемесячного обслуживания;

• до 3% годовых на остаток;

• получение наличных в банкоматах других банков без комиссии до 100 000 рублей в месяц;

• выпуск до трех дополнительных карт бесплатно, чтобы накапливать кешбэк всей семьей.

Срок действия акции – с 5 сентября до 4 декабря 2022 года.

Получить карту мгновенной выдачи «Золотой кешбэк» можно в любом отделении банка или оставив заявку на сайте.

С полными условиями программы лояльности карты «Золотой кешбэк» можно ознакомиться по ссылке.

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