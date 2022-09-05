В центре Челябинска ограничат движение во время празднования Дня города

Ограничение движения будет действовать до 23 часов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске из-за концерта и салюта, которые пройдут 10 сентября во время празднования Дня города, ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

На Театральной площади вечером 10 сентября пройдет праздничный концерт. В связи с этим движение будет ограничено на улице Тимирязева от Цвиллинга до Елькина с 17:00 до 23:00 часов.

Также около Торгового центра состоится запуск праздничного фейерверка. Из-за него движение будет ограничено сразу на нескольких участках дорог. В мэрии Челябинска привели список:

— по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы с 20 часа до 23 часов;

— по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса с 20 часа до 23 часов;

— по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной с 20 часа до 23 часов;

— по улице Кирова от проспекта Победы до ул. Труда с 20 часа до 23 часов;

— по улице Цвиллинга от пр. Ленина до ул. Труда с 20 часа до 23 часов;

— по улице Красной от пр. Ленина до ул. 8 Марта с 20 часа до 23 часов;

— по улице Каслинской от ул. 8 Марта до ул. Братьев Кашириных с 20 часа до 23 часов.

Инфографика: Сергей Зверев

По работе общественного транспорта информация будет предоставлена позже.

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