В Челябинской области пенсионер перевел лжесотруднику банка 1,2 млн рублей

Пенсионер под диктовку перевел деньги на сторонний счет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 69-летний пенсионер из Южноуральска стал жертвой мошенников. Он перевел злоумышленникам 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пенсионеру позвонил по телефону неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что мошенники пытаются снять деньги со сберегательного счета, на котором находится крупная сумма. Мужчина предложил пенсионеру перечислить средства на «безопасный счет», чтобы предотвратить незаконную операцию. Он также рассказал, что по факту несанкционированного доступа к счету обязательно будет возбуждено уголовное дело. И для большей убедительности назвал имя и фамилию правоохранителя, который будет заниматься.

Пенсионер, не отключая телефон, с помощью другого гаджета вышел в интернет и проверил через общедоступные информационные ресурсы слова собеседника. Оказалось, что сотрудник с озвученными именем и фамилией действительно существует. После этого сомнений в правдивости слов у мужчины не осталось. В итоге пенсионер под диктовку лжесотрудника банка перевел 1,2 млн рублей на сторонний счет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пенсионер рассказал полицейским, что о подобных случаях и предостережение он уже знал через СМИ, и тем не менее все равно попался на уловку.

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