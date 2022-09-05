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Общество5 сентября 2022 19:27

В Челябинской области растет число вакансий

Работодатели стали искать больше работников по всему Уралу
Андрей МОСКВИЧЕВ
При этом спрос на некоторые вакансии наоборот упал

При этом спрос на некоторые вакансии наоборот упал

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинские работодатели стали искать больше сотрудников. Как рассказали изданию ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе сервиса hh.ru, спрос вырос на 5,4 процента.

— Челябинская область поделила 3 место с Курганской, везде рост оставил 5,4%. Лидером стала Свердловская область, там в августе открыли на 6,8% больше, чем было в июле 2022 года. На втором месте — Тюменская область, — пишет издание.

В частности, на Южном Урале стали больше искать научных сотрудников, преподавателей, работников сферы страхования, а также искусства и масс-медиа. В то же время в регионе упал спрос на косультантов и юристов.

Кстати, Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в администрации Каслинского района. Аудиторы также будут проверять зарплаты бюджетников и сотрудников администрации.

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