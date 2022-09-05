В Челябинской области растет число вакансий

При этом спрос на некоторые вакансии наоборот упал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинские работодатели стали искать больше сотрудников. Как рассказали изданию ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе сервиса hh.ru, спрос вырос на 5,4 процента.

— Челябинская область поделила 3 место с Курганской, везде рост оставил 5,4%. Лидером стала Свердловская область, там в августе открыли на 6,8% больше, чем было в июле 2022 года. На втором месте — Тюменская область, — пишет издание.

В частности, на Южном Урале стали больше искать научных сотрудников, преподавателей, работников сферы страхования, а также искусства и масс-медиа. В то же время в регионе упал спрос на косультантов и юристов.

Кстати, Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в администрации Каслинского района. Аудиторы также будут проверять зарплаты бюджетников и сотрудников администрации.

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