Фасад колледжа в Челябинской области украсил портрет Курчатова

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Фасад Озерского технического колледжа Челябинской области украсили портретом физика и «отца» советской ядерной бомбы Игоря Курчатова. Об этом изданию ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».

— Дизайнерское оформление стен колледжа организовано с привлечением профессиональных художников. Во время разработки эскизов креативная команда стремилась подчеркнуть специфику отрасли, для которой учреждение среднего профессионального образования подготавливает кадры, — уточнили в АНО.

Кроме непосредственно портрета физика, авторы стрит-арта также изобразили на фасаде процесс радиоактивного распада.

Напомним, что 6 и 7 сентября челябинская телебашня будет окрашена в тигровый окрас. Как рассказали в городском телерадиоцентре, это часть акции в поддержку II международного форума по сохранению амурских тигров.

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