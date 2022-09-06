ИК вместо IKEA: осужденные сделали лофтовую мебель для челябинского вуза

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В Южно-Уральском государственном университете появилась мебель, изготовленная заключенными Центра трудовой адаптации осужденных ИК-6. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

— Функциональное общественное просторанство оборудовано в рамках проекта университета «Атмосфера». Исправительная колония № 6 уже много лет сотрудничает с вузом, и не раз поставляла образовательному учреждению мебель, сделанную по индивидуальным заказам, — уточнили в ведомстве.

Благодаря заключенным, в ЮУрГУ появилась удобная и прочная мебель для коворкинга — с полноценной обеденной зоной и трибуной. Дизайн разрабатывался совместно ЮУрГУ и колонией.

Ранее в Челябинской области у города Чебаркуль появился свой собственный бренд. Как рассказали в правительстве региона, на его создание потратили 900 тысяч рублей.

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