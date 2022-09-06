Огорчение кулинаров: мука, соль и сахар подорожали в Челябинской области

Приготовление булочек теперь обходится дороже Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области за последние две недели выросли цены на ряд социально значимых продуктов. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, где анализируют ценники супермаркетов.

— Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 6 позиций показали снижение цен, а 8 позиций немного выросли за последние две недели, — заявили в КСП.

В частности, свинина с костями подорожала на 3,4% пищевая соль выросла в цене на 1,7%, а пшеничная мука на 1,6%. На 1,3% больше стали просить за килограмм сахара. Сливочное масло, гречка, хлеб и говядина с костями за полмесяца подорожали менее, чем на 1%.

Зато на 10% снизились цены на картошку и белокочанную капусту. На 1,4% уменьшилась цена охлажденного куриного мяса. Молоко, яйца и подсолнечное масло тоже подешевели, но все — менее, чем на 1%.

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