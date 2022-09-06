В Челябинской области суд признал за банкротящейся структурой правительства долг на 412 млн рублей

Налоговая служба считает, что Агентство недоплатило более 400 млн рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований кредиторов задолженность регионального Агентства инвестиционного развития перед налоговой службой. Сумма долга составила 411,6 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Агентство инвестиционного развития сейчас проходит процедуру банкротства. Ее начали по заявлению самой организации.

Многомиллионный долг появился после доначисления налогов в 2020 году. Тогда Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска обнаружила, что в 2016-2017 годах в АИР необоснованно исключили из налогооблагаемой базы 1,5 млрд бюджетной субсидии — деньги на покупку ипотечных сертификатов «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства».

Агентство пыталось оспорить долг по налогам в суде, но безуспешно.

АИР — автономная некоммерческая организация, подведомственная региональному министерству экономического развития. Она была создана в 2013 году для привлечения инвестиций в Челябинскую область.

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