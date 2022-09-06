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Общество6 сентября 2022 6:12

В Челябинской области суд признал за банкротящейся структурой правительства долг на 412 млн рублей

Суд признал требования ФНС к челябинскому Агентству инвестиционного развития на 412 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
Налоговая служба считает, что Агентство недоплатило более 400 млн рублей

Налоговая служба считает, что Агентство недоплатило более 400 млн рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований кредиторов задолженность регионального Агентства инвестиционного развития перед налоговой службой. Сумма долга составила 411,6 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Агентство инвестиционного развития сейчас проходит процедуру банкротства. Ее начали по заявлению самой организации.

Многомиллионный долг появился после доначисления налогов в 2020 году. Тогда Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска обнаружила, что в 2016-2017 годах в АИР необоснованно исключили из налогооблагаемой базы 1,5 млрд бюджетной субсидии — деньги на покупку ипотечных сертификатов «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства».

Агентство пыталось оспорить долг по налогам в суде, но безуспешно.

АИР — автономная некоммерческая организация, подведомственная региональному министерству экономического развития. Она была создана в 2013 году для привлечения инвестиций в Челябинскую область.

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