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Здоровье6 сентября 2022 6:31

В Челябинской области 725 человек за день заболели коронавирусом

За сутки от Covid-19 умерли два человека
Елена КОЛЧИНА
Сейчас от коронавируса лечатся более 8 тыс. жителей чЕлябинской области

Сейчас от коронавируса лечатся более 8 тыс. жителей чЕлябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 725 человек, в том числе у 26 школьников. Заболеваемость в регионе продолжает расти. Накануне обнаружили на 5 меньше новых инфицированных.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 сентября, сейчас от коронавируса лечатся 8 312 южноуральцев. За сутки два пациента умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии 352 858 официально подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Челябинской области.

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