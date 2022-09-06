В Челябинской области 725 человек за день заболели коронавирусом

Сейчас от коронавируса лечатся более 8 тыс. жителей чЕлябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 725 человек, в том числе у 26 школьников. Заболеваемость в регионе продолжает расти. Накануне обнаружили на 5 меньше новых инфицированных.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 сентября, сейчас от коронавируса лечатся 8 312 южноуральцев. За сутки два пациента умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии 352 858 официально подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировали в Челябинской области.

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