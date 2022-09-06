В Челябинской области опрокинулась лодка с отдыхающими, спасся только один пассажир

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В городском пруду Усть-Катава утонул 40-летний мужчина. Это произошло днем 5 сентября. Двое горожан катались по пруду на моторной лодке, но допустили ошибку в управлении. Из-за этого лодка перевернулась. Спасательных жилетов ни на одном из ее пассажиров не было. Один из мужчин сумел доплыть до берега, а второй до суши так и не добрался.

В день гибели тело усть-катавца не удалось найти ни родственникам спасателям с добровольцами. Но утром 6 сентября утонувшего все же обнаружили на трехметровой глубине.

— До берега он не доплыл 30 метров, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Затонувшую в 120 метрах от берега лодку также подняли с глубины.

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