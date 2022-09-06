Исчезла из Ковбойской долины: в Челябинской области потерялась мать с годовалой дочкой

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинской области разыскивают 43-летнюю женщину и ее 11-месячную дочь.

Женщина с ребенком ушла 2 сентября из коттеджного поселка Ковбойская долина в поселке Томинский Сосновского района. С тех пор ее никто не видел.

Пропавшая выглядит старше своего возраста, ее рост 160 сантиметров, телосложение среднее. У женщины светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в светлую кофту темно синие джинсы и черные кроссовки с белой полоской.

На девочке были красная футболка, желтые штанишки и белые носки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщить в полицию либо волонтерам поискового отряда «Легион-СПАС» по номерам +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93, +7-995-768-56-61

UPD. Пропавших нашли

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