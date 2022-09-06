Туристам посоветовали не бродить по ночам по светящимся тропам нацпарка в Челябинской области

Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области тропы промаркируют светоотражающей лентой. Заметные в темноте метки появятся на деревьях, растущих вдоль дороги, которая ведет на вершину горы Поперечная.

Светящиеся знаки уже протестировали на 50-метровом участке. Результатами проверки в нацпарке остались довольны. Использовать ленту решили, чтобы маркировка тропы стала максимально заметной, и туристы никак не смогли бы заблудиться.

Несмотря на нововведения, гостям не рекомендуют гулять по Зигальге по ночам.

— Это небезопасно еще и потому, что многие дикие животные предпочитают охотиться именно в темное время суток, — объяснили в пресс-службе национального парка.

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