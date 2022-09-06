В Челябинске полицейские встретили из роддома женщину, которой помогли на трассе

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские помогли беременной женщине, которая оказалась посреди дороги в сломанной машине.

Как сообщает Hornews.com, семья с двумя маленькими детьми ехала по дороге Челябинск-Новосибирск. Мать была на большом сроке беременности и почувствовала себя плохо. Но как назло Opel семьи сломался и больше не сдвигался с места. Тогда отец побежал за помощью к дежурившим на дороге сотрудникам ДПС.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские Денис Долгих и Владислав Дмитриев пересадили женщину и младшего ребенка в патрульную машину, и поехали в Челябинск. По дороге они позвонили врачам, чтобы те встречали пациентку.

— Благодаря оперативности действий полицейских ребенок появился на свет в заботливых руках медиков. Родившуюся девочку назвали Софией, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Сотрудники ДПС решили еще раз встретиться с семьей, чтобы поздравить с пополнением. С цветами и подарком они приехали встречать мать с младенцем в день выписки из роддома.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

А в региональном управлении ГИБДД решили поощрить неравнодушных сотрудников.

Напомним, похожий случай произошел в Магнитогорске. Там полицейские помогли добраться до больницы женщине, у которой начались преждевременные роды, а потом приехали встречать мать с малышом из роддома с подарками.

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