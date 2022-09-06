Разбивший стекло в челябинском троллейбусе пассажир стал фигурантом уголовного дела

Фото: Нетипичный Челябинск / Vk.com

В Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении пассажира, разбившего лобовое стекло в троллейбусе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Максимальное грозящее хулигану наказание — 5 лет лишения свободы, но в списке возможных санкций есть также штраф до 500 тыс. рублей и принудительные работы.

— Мера пресечения избирается, — уточнили в полицейском главке.

Напомним, вечером 5 сентября 31-летний мужчина разбил стекло в троллейбусе №5. Как рассказали очевидцы, горожанин сначала ехал в этом троллейбусе и взбесился из-за того, что ему не открыли дверь на светофоре. На остановке у ТК «Кольцо» мужчина вышел на улицу и швырнул стеклянную бутылку в лобовое стекло, метя в водителя троллейбуса. После этого он зашел в торговый комплекс. Там его вскоре задержали, для этого потребовались усилия сразу четверых полицейских.

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