В Челябинской области отопительный сезон начнется раньше времени

Отопление в Челябинской области начнут давать с 12 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области отопительный сезон начнется раньше, чем ожидалось. Первым городом, который пустит тепло по своим трубам, станет Трехгорный.

Глава Трехгорного Данил Громенко подписал постановление, согласно которому отопление начнут давать уже 12 сентября.

— Мы проанализировали прогноз погоды. На этой неделе среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов и продержится более 5 дней. Это дает нам право запустить отопление раньше, — добавил Громенко.

По словам мэра, на этой неделе городские энергосети завершат необходимые работы и подготовятся к отопительному сезону.

Когда ждать отопление в Челябинске и в других городах? Все зависит от погоды за окном. Дело в том, что в России существуют нормативы, по которым и определяют, пора ли давать отопление или нет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru