Учитель географии из Челябинска может стать телеведущим на федеральном канале

Александр Зейферт с учениками. Фото: Образовательный центр №7 г. Челябинска/vk.com

Педагог из Челябинска может стать ведущим авторской телепрограммы на федеральном канале. Учитель географии из Образовательного центра №7 стал полуфиналистом шоу «Классная тема». Он оказался в числе 35 самых ярких и талантливых российских учителей-предметников по итогам отбора.

«Классная тема» — совместный проект федерального министерства просвещения и телеканала «Россия-1». По условиям конкурса, из 35 полуфиналистов отберут семь финалистов, которые проведут уроки по своим предметам в телеэфире. В помощь учителя получат современные технологии и спецэффекты, а учениками станут известные персоны. Главным призом для победителя станет собственная телепередача.

— Сан Саныч, так Александра Зейферта называют дети, вышел в полуфинал среди тысячи заявок. Впереди борьба за выход в финал. Голосовать за одного из 35 конкурсантов будут сами зрители, — рассказали в челябинском комитете по делам образования.

В ОЦ №7 Александр Зейферт не только ведет уроки, но и занимается дополнительным образованием. Он руководит школьной командой по игре «Что, где, когда?», весте с детьми ездит на экскурсии по Челябинской области и даже создал авторскую программу «Нескучные экскурсии «Дети-детям». А минувшим летом он руководил трудовым отрядом.

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