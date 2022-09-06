Предприятия Челябинской области отправились с бизнес-миссией в Индию

Фото: Фонд развития промышленности Челябинской области.

Бизнес-миссия Челябинской области в эти дни работает в столице Индии Нью-Дели. Регион представляют заместитель губернатора Егор Ковальчук, директор областного Фонда развития промышленности Сергей Казаков, представители промышленных предприятий: завода «Полет», КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕЛЯБИНСК», «Равани-Рус», «Альтернатива», «Лаборатории технологической одежды» и «НС Технология».

Расширять кооперационные и логистические связи промышленных предприятий экономическому блоку областного правительства поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Компаниям необходимы новые рынки сбыта и деловые партнеры.

На бизнес-миссии также проходят презентации инвестиционного и промышленного потенциала южноуральских предприятий.

Так, челябинский радиозавод «Полёт» ведет переговоры о совместном производстве и поставках радиотехнического оборудования.

Это не первая поездка южноуральских предприятий в страны ближнего зарубежья. Ранее во главе с губернатором Алексеем Текслером бизнес-миссия посетила Узбекистан, где прошел Форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества. Несколько соглашений было подписано на Межпарламентском форуме в Таджикистане.

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