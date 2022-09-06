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Общество6 сентября 2022 14:22

В Челябинской области завершились поиски пропавшей женщины с годовалым ребенком

Вестей о них не было со 2 сентября
Ян Стоев
Ян Стоев
В последний раз пропавших видели в поселке Томинский. Фото: google.ru/maps

В последний раз пропавших видели в поселке Томинский. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области завершились поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома вместе с 11-месячной дочерью. Обоих пропавших нашли, с ними все в порядке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

— Найдены. Живы, — говорится в официальной группе поискового отряда в соцсетях.

Напомним, женщина ушла с ребенком 2 сентября из коттеджного поселка Ковбойская долина в поселке Томинский Сосновского района. Поисками пропавших занимались полицейские и волонтеры.

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