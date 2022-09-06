В Челябинской области завершились поиски пропавшей женщины с годовалым ребенком

В последний раз пропавших видели в поселке Томинский. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области завершились поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома вместе с 11-месячной дочерью. Обоих пропавших нашли, с ними все в порядке. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

— Найдены. Живы, — говорится в официальной группе поискового отряда в соцсетях.

Напомним, женщина ушла с ребенком 2 сентября из коттеджного поселка Ковбойская долина в поселке Томинский Сосновского района. Поисками пропавших занимались полицейские и волонтеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru