Полицейские задержали челябинца, у которого в квартире нашли теплицу с коноплей

Фото: УМВД по г. Челябинску

В Челябинске полицейские задержали 35-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В квартире у него нашли теплицу, где выращивались кусты с коноплей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

— В квартире подозреваемого во время обыска было изъято 44 куста наркосодержащего растения и 1,3 кг марихуаны, расфасованной в пакеты. Полицейские также обнаружили приспособления для потребления наркотических веществ, — рассказали в полиции Челябинска.

Фото: УМВД по г. Челябинску

Сам же задержанный проживал по другому адресу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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