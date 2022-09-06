Хет-трик Бурдасова помог «Трактору» вырвать победу в валидольной концовке матча против «Автомобилиста»

Антон Бурдасов сделал хет-трик в матче «Трактор» - «Автомобилист» и принет победу челябинцам. Фото ХК «Трактор»

«Трактору» отступать уже было некуда. Два поражения на старте. Восемь пропущенных шайб и всего две заброшенные. Поражение от «Северстали» - 2:4 и от «Локомотива» — 0:4... Уже на первой минуте форвард челябинцев Антон Бурдасов открывает счет в матче и своим голам за «Трактор». Но уже в конце первого отрезка матча «Автомобилист» сравнял счет, а в середине второго вышел вперед (оба гола на счету легионеров Брукса и Да Косты. На 47-й минуте Бурдасов делает дубль — 2:2, а в конце третьего периода — хет-трик, выводя «Трактор» вперед — 3:2, но на 58-й минуте еще один легионер гостей Кертис Валк снова сравнивает счет - 3:3.

А в овертайме Петр Хохряков ставит таки победную точку для «Трактора» — 4:3, открывая счет победам в новом сезоне 2022-2023.

8 и 11 сентября «Трактор» сыграет в гостях — с уфимским «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком», а 13-го — с «Барысом».

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