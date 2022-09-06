Транспортная прокуратура начала проверку после гибели водителя лодки в Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Обстоятельства смерти 40-летнего мужчины на городском пруду в Усть-Катаве (Челябинская область) проверит транспортная прокуратура. Погибший утонул после опрокидывания моторной лодки.

— Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 5 сентября. Двое мужчин катались по пруду на моторной лодке, но допустили ошибку в управлении. В итоге транспортное средство перевернулось. Один из мужчин сумел доплыть до берега, а второй утонул в пруду.

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