Челябинцы обсуждают водителя троллейбуса, который заблокировал людей в салоне из-за неоплаты проезда

Обсуждение ситуации быстро перешло на транспортную реформу Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцы возмутились ситуацией, когда водитель троллейбуса заблокировал пассажиров, не оплативших проезд. Комментаторы осудили людей, которые не заплатили за билет, обратившись к водителю.

— Это называется лень. Подойди к водителю и оплати. Правильно все водитель сделал — зайцев проучил. А не которые сразу жаловаться пошли. Надеюсь, совесть вас замучает, — пишет один из пользователей группы «Челябинский транспорт».

Впрочем, многие комментаторы заметили, что конфликт возник из-за транспортной реформы в городе. В троллебусе не было кондуктора, но при этом в машине не были установлены валидаторы.

— А водитель что, за бесплатно должна работать. Ставьте кондуктора, а уж если нет кондукторов, то это уже печаль депо. Не выпускайте подвижной состав на линию, если нет кондуктора. Наказать водителя проще,чём укомплектовать кондуктором, — считает один из комментаторов.

Ранее о ситуации узнали в компании-перевозчике ООО «ЧелябГЭТ». Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее транспортная прокуратура Челябинской области начала проверку из-за смерти 40-летнего мужчины на городском пруду в Усть-Катаве — он утонул после опрокидывания моторной лодки.

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