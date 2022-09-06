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Общество6 сентября 2022 18:56

В Челябинске сорвался аукцион на модернизацию цехов тракторного завода

На торги не подали заявок
Андрей МОСКВИЧЕВ
Планировалась полная модернизация цехов за 778 млн рублей

Планировалась полная модернизация цехов за 778 млн рублей

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Челябинске сорвались торги по модернизации цеха дизельных двигателей Челябинского тракторного завода. На аукцион с начальной ценой в 778 млн рублей не подано ни одной заявки.

— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Электронный аукцион признается несостоявшимся, — указано в протоколе.

На заводе планировалось до сентября 2023 года провести целый комплекс работ — ремонт здания и обновление производственных линий.

Ранее губернатор Алексей Текслер предложил провести в Челябинске в 2023 году форум по развитию экологического туризма. С этой идеей он выступил на проходящем сейчас Восточном экономическом форуме.

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