В Челябинске сорвался аукцион на модернизацию цехов тракторного завода

Планировалась полная модернизация цехов за 778 млн рублей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Челябинске сорвались торги по модернизации цеха дизельных двигателей Челябинского тракторного завода. На аукцион с начальной ценой в 778 млн рублей не подано ни одной заявки.

— По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Электронный аукцион признается несостоявшимся, — указано в протоколе.

На заводе планировалось до сентября 2023 года провести целый комплекс работ — ремонт здания и обновление производственных линий.

Ранее губернатор Алексей Текслер предложил провести в Челябинске в 2023 году форум по развитию экологического туризма. С этой идеей он выступил на проходящем сейчас Восточном экономическом форуме.

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