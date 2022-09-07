В Челябинске выставили на продажу здание в форме амфитеатра

Фото: avito.ru

В Челябинске выставили на продажу здание-амфитеатр, расположенное в сквере на улице Молодогвардейцев. За необычное строение, которое можно использовать для досугового комплекса, просят 150 млн рублей.

— В продаже отдельно стоящее двухэтажное здание в ПКиО Курчатовского района. Помещение имеет планировку амфитеатра, удобное эргономичное расположение внутренних помещений для организации досугового комплекса, — указано в объявлении на «Авито».

Потенциальному покупателю достанется здание площадью в 2,7 тысячи квадратных метров с предчистовой отделкой.

Ранее в Челябинске сорвались торги по модернизации цеха дизельных двигателей Челябинского тракторного завода. На аукцион с начальной ценой в 778 млн рублей не подано ни одной заявки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru