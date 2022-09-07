В Челябинской области закрепилась дождливая погода

Ожидаются и сильные порывы ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области установилась дождливая и холодная погода. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни, в регионе ожидаются осадки и сильный ветер.

— С 7 по 9 сентября в Челябинской области будет облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Средняя температура — в районе от +9 до +16 градусов, — указано в прогнозе.

Кроме того, в регионе может быть даже холоднее из-за сильного ветра. В некоторых частях области ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 14 метров в секунду.

Кстати, в Челябинской области из-за холодной погоды уже на следующей погоде начнется отопительный сезон. Первым городом, который пустит тепло по своим трубам, станет Трехгорный.

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