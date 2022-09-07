Челябинский сенатор Павлова получила медаль от Росгвардии

Фото: Маргарита Павлова / Telegram

Сенатору от Челябинской области Маргарите Павловой вручили памятную медаль от Росгвардии. Об этом рассказала сама чиновница в своем Telegram-канале.

— Познакомилась с новым командующим Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенантом Сергеем Бойко. На торжественном заседании он вручил государственные награды сотрудникам спецподразделений. Памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии вручили и мне, — написала Павлова.

На заседании награждали сотудников, отличившимся в ходе спецоперации по защите мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик. При этом судя по фотографиям, приказ о вручении медали Павловой подписан еще 7 февраля 2022 года.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Челябинской области. Ему грозит наказание по статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

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