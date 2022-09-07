В центре Челябинска образовалась пробка из-за фуры, брошенной строителями сквера возле «Юности»

Пробка растянулась по улице Красной через мост в сторону Братьев Кашириных
Сегодня утром, 7 сентября, на улице Красной в Челябинске образовалась огромная пробка. Автомобилисты еле двигались, матерились и гадали, что могло стать причиной затора.
Оказалось, что все дело в грузовике со стройматериалами, который занял целую полосу дороги. Рабочие поставили его на «аварийку» и неторопливо разгружали. Материалы они выкладывали в строящемся сквере возле ДС «Юность». Почему нельзя было поставить фуру на парковке и разгружать оттуда — вопрос остается открытым.
Напомним, сквер возле ДС «Юность» начали строить в апреле этого города. Изначально там хотели сделать скейт-парк, но потом сделали выбор в пользу памп-трека для велосипедистов.
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