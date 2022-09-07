«Дым распространялся с большой скоростью»: в Челябинской области загорелось общежитие

Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

В Миассе ночью 7 сентября произошел пожар. Загорелась комната на шестом этаже в общежитии по улице Севастопольской.

— Из-за возгорания в здании было сильное задымление. В домах коридорного типа дым распространяется с большой скоростью, —рассказали в миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Из дома эвакуировались 15 жильцов. Хозяин комнаты, в которой начался пожар, остался жив, но получил отравление продуктами горения.

Пожар удалось потушить в короткий срок. В комнате сгорела кровать, огонь повредил стену.

Точную причину происшествия сейчас выясняют, но по предварительной версии, пожар случился из-за того, что жилец курил в постели.

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