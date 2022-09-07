В Челябинской области женщина по наивности получила долг в 900 тыс. рублей: что она сделала не так

Фото: Жительница Миасса пошла на поводу у мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области мошенники выманили у женщины 880 тыс. рублей. От обмана пострадала 46-летняя продавщица из Миасса.

Женщине позвонил самозваный сотрудник банка. Он обрадовал ее сообщением о скором поступлении денег на счет. Но тут же огорчил: деньги придется вернуть, ведь их перечисляют в кредит. Горожанка удивилась: никаких заявок на получение кредита она не подавала.

Вскоре женщине позвонил еще один самозванец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и даже прислал в мессенджере фото чьего-то служебного удостоверения. Аферист убедил продавщицу подать заявку в банк, получить кредит и перевести все деньги на «безопасный счет», чтобы они не достались тем, кто якобы подавал заявку в банк от ее имени.

Жительница Миасса не заподозрила подвоха и выполнила все указания злоумышленников. Она взяла в кредит 880 тыс. рублей и перевела все на счет мошенников. Только потом, когда аферисты перестали выходить на связь, она догадалась об обмане.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и разыскивают подозреваемых.

В региональном ГУ МВД пояснили, что никаких «безопасных счетов» не существует

— При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию. — посоветовали в полицейском главке. — Перед совершением финансовой операции рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалистов, посоветоваться с членами семьи.

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