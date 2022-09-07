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Здоровье7 сентября 2022 6:37

В Челябинской области 738 человек за день заболели коронавирусом

На лечении уже почти 9 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
Дети все чаще болеют коронавирусом

Дети все чаще болеют коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 738 новых случаев коронавируса, в том числе заболел 31 школьник. Заболеваемость не прекращает расти, накануне новых инфицированных было на 13 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 7 сентября, от Covid-19 лечатся 8 918 южноуральцев.

За сутки от коронавируса умерли два пациента.

Уже 353 596 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

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