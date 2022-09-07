В Челябинской области детям с редкими заболеваниями назначат ежемесячные выплаты

В список получателей выплат добавят семьи детей с двумя заболеваниями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области собираются назначить ежемесячные выплаты семьям детей с ихтиозом и буллезным эпидермолизом. Законопроект об этом уже передали в региональное Законодательное собрание.
Если депутаты утвердят предложение, то семьи детей с двумя редкими болезнями начнут получать по 5 тыс. рублей в месяц. Правда, сперва родителям придется обратиться за пособием в управления соцзащиты по месту жительства.
— Дети, страдающие ихтиозом или буллезным эпидермолизом, постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах, поэтому важно оказывать материальную поддержку, — пояснила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
При ихтиозе на коже появляются ороговевшие чешуйки, в тяжелых случаях заболевание может угрожать жизни. Буллезный эпидермолиз приводит к повышенной ранимости кожи, образовании на ней пузырей и эрозий.
В Челябинской области сейчас живут 12 детей с ихтиозом, и 8 детей, у которых диагностировали буллезный эпидермолиз.
Ранее в регионе назначили ежемесячные пособия в 5 тыс. рублей для семей, где растут дети с фенилкетонурией и целиакией. Эти выплаты с начала года начали получать родители 194 детей.
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