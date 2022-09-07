Камень, стружка и турники: в Челябинске появился сквер для любителей спорта

Фото: администрация Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска закончили благоустройство нового сквера. Как сообщают в мэрии города, зона отдыха появилась на улице Бажова.

В сквере проложили тропинки и дорожку для катания на велосипеде, установили фонари и камеры наблюдения. Для отдыхающих поставили скамейки и качели, а для любителей спорта смонтировали воркаут-площадку с травмобезопасным покрытием.

В дизайне новой прогулочной зоны совместили прямые и извилистые линии. Прямые дорожки разделяют фигурные газоны. Часть последних решили не засевать травой, а засыпать цветной стружкой и декоративным белым камнем.

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